Bolsonaro volta a falar que levou água para o Nordeste

O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que foi responsável por levar água para a região Nordeste. Em entrevista à Revista Oeste, nesta terça-feira (27/2), ele creditou o governo dele pela conclusão da obra e atacou Lula, afirmando que o petista não avançou em nada nos 14 meses no governo.

O governo anterior, no entanto, assumiu as obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco quando 92,5% dos eixos estruturantes da transposição já haviam sido feitos. Ainda assim, Bolsonaro sustentou a afirmação. “Alguns falam ‘o governo Lula fez 85%’, fez, mas como não deu continuidade, a questão do calor abrasivo, quase tudo foi quebrado por dilatação”, argumentou.

Durante a entrevista, Bolsonaro ainda lançou mais acusações a Lula. Segundo ele, o presidente não teria o que apresentar ao povo além da “volta da velha política”. Ele ainda afirmou que “estava tudo indo bem no país até outubro de 22”.