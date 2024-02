José Dirceu é internado em hospital Sírio Libanês de SP

José Dirceu está internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ele deu entrada na instituição na segunda-feira (26/2), com pneumonia. De acordo com boletim médico, ele se encontra estável e não há previsão de alta. Dirceu está sob os cuidados de Roberto Khalil Filho, diretor geral do Centro de Cardiologia do hospital.

José Dirceu de Oliveira e Silva foi deputado estadual e federal pelo estado de São Paulo e ministro-chefe da Casa Civil durante o primeiro governo Lula. Em 2005, deixou o cargo, acusado por Roberto Jefferson de ser mentor do escândalo do Mensalão.

Em 2012, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pelo crime de corrupção ativa. Foi preso em 2013 e, quase um ano depois, liberado para cumprir prisão domiciliar. Em 2015, voltou a ser preso pela participação em esquema conhecido como Petrolão.

Em 2016 e 2017, foi condenado pela Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva, recebimento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro. A pena, que seria de 8 anos e 10 meses, foi reduzida a 4 anos e 7 meses, em regime semiaberto.

Após passar um mês preso no Complexo Penitenciário da Papuda, foi solto em 27 de junho de 2018. Em 17 de maio de 2019, Dirceu foi preso pela quarta vez, mas foi solto novamente em 2019.