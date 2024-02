Moraes ironiza crítica em julgamento: "Em Nárnia não tem democracia"

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, ironizou um comentário crítico de que ele seria "defensor da democracia" no "mundo de Nárnia". A situação ocorreu durante sessão plenária desta quinta-feira (29/2), após o ministro Raul Araújo ler uma fala transcrita do economista Rodrigo Constantino, da Rádio Jovem Pan.

Constantino foi alvo de uma ação protocolada pela do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Brasil da Esperança. Em trecho lido pelo ministro Raul Araújo, o comentarista da emissora fala sobre Fábio Piperno.

“‘O Piperno vive no mundo da Lua’, quem está dizendo é o Constantino, não sou eu. ‘Este mundo de Nárnia, onde o Alexandre de Moraes é o defensor da democracia’”, afirmou Araújo, lendo a transcrição.

Moraes, então, interrompeu a leitura e ironizou: "Eu gostaria só de lembrar que em Nárnia não há democracia porque Aslan, que é o Leão, é o rei. Só para recordar o agressor".

Na representação, a coligação de Lula afirma que a Jovem Pan e Constantino deram informações falsas sobre o então candidato durante a campanha de 2022. O relator, ministro Benedito Gonçalves, votou pela aplicação de uma multa de R$ 30 mil. Ele foi seguido por Moraes, mas Araújo votou para rejeitar a representação. Durante a sessão desta quinta-feira, a ministra Cármen Lúcia pediu vista e o julgamento foi interrompido.