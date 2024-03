Depoimento de general que participou da reunião golpista durou 7 horas

O depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes à Polícia Federal, nesta sexta-feira (1°/3), durou cerca de sete horas. Iniciou às 15h e se encerrou às 22h. O militar depôs na condição de testemunha, o que o obriga a assinar termo de compromisso em falar a verdade. O oficial foi comandante do Exército no final do governo de Jair Bolsonaro.



Gomes foi ouvido no processo que investiga a tentativa do grupo do ex-presidente em implantar um golpe de Estado no país, nas eleições de 2022.



Os esclarecimentos dele são tidos como importante para a apuração. O general teria se recusado a apoiar a iniciativa de confrontar a democracia e implementar um regime ditatorial no país, para evitar o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

A resistência a essa tentativa de golpe irritou o general Walter Braga Netto, que foi vice na chapa de Bolsonaro. Braga Netto se referiu a Gomes como um "cagão", em dezembro de 2022, segundo mensagens obtidas pela PF.



O ex-comandante do Exército, por outro lado, aponta a apuração, teria se reunido com Bolsonaro e discutido sobre a minuta do golpe, que seria um decreto de estado de sítio no país.