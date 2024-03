Ao lado de Marina Silva, Túlio Gadelha lança pré-candidatura no Recife

A Rede Sustentabilidade lançou o deputado federal Túlio Gadêlha (PE) como pré-candidato à Prefeitura do Recife. O evento, na manhã de sábado (2/3), em Recife, contou com a participação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e de lideranças partidárias.

O parlamentar passou 10 anos no PDT e, em 2022, trocou de legenda pela Rede de Marina, mas contará, nesta eleição, com o apoio da antiga agremiação prometeu o presidente nacional do partido, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, que participou do evento de lançamento com uma mensagem em vídeo, onde destacou as qualidades do ex-correligionário.

“Você deve ser o candidato a prefeito mais capacitado de todas as capitais do Brasil. Tem história, compromisso popular e amor aos pobres. Estarei em Recife em breve para anunciar o apoio do PDT ao teu nome”, disse Lupi.

A ministra Marina destacou a importância da candidatura de Gadêlha à prefeitura e a alternância de poder como expressão da democracia. Marina ainda destacou a juventude do candidato e lembrou que na sua juventude pôde contar com o apoio de grandes lideranças da política nacional.

“Eu pude contar com o exemplo de grandes democratas quando eu era jovem, Luiz Inácio Lula da Silva, Eduardo Suplicy, Pedro Simon, Fernando Henrique Cardoso, e eu me inspirava nessas pessoas”, disse a ministra.

Gadêlha falou sobre as suas propostas para a capital pernambucana e seu objetivo de implementar políticas participativas na cidade.











"A gente precisa escutar as pessoas, fortalecer os conselhos de participação: de meio ambiente, de saúde, de educação, de mobilidade, de política para as mulheres, de juventude. O desafio é muito grande, é recuperar a capacidade do recifense de ajudar a pensar numa cidade e de construir junto com esse povo", disse o pré-candidato.

Disputa acirrada

A eleição em Recife deve ter diversos aliados do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em disputa. O atual prefeito, João Campos (PSB), do mesmo partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, com 70% de aprovação na gestão, tenta a reeleição como favorito na disputa.

Mas ainda da base governista além de Gadelha pela Rede, o ex-prefeito do Recife, João Paulo (PT); a deputada estadual Dani Portela (Psol) e pelo Cidadania são possíveis candidatos a vice-governadora do estado, Priscila Krause, e o secretário estadual de turismo e esportes, Daniel Coelho, completam as candidaturas da base do governo do presidente Lula. Confirmadas todas as candidaturas, Lula poderá ter até 4 palanques na capital pernambucana.

Pela direita, no flanco bolsonarista, o candidato deve ser o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL), o ministro “sanfoneiro” do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao centro, outro provável candidato é o tucano que atua como secretário de Turismo e Lazer do estado, Daniel Coelho (PSDB).