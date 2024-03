Dados atualizados de insegurança alimentar podem sair em maio, diz Dias

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, disse nesta terça-feira (5/3) que os dados atualizados sobre insegurança alimentar no Brasil devem ser divulgados em maio.

Questionado sobre os resultados das políticas de combate à fome, Dias afirmou ainda não ter os números exatos, mas adiantou que houve queda no total de pessoas que passam fome no Brasil em 2023 se comparado com o ano anterior.

"A previsão é que em maio a gente tenha a divulgação da escala brasileira de insegurança alimentar. Vamos ter que aguardar. O que eu posso dizer é que tivemos queda no número e pessoas que estavam no mapa da fome", respondeu o ministro em coletiva de imprensa após reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), no Palácio do Planalto.

A Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) está sendo produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o MDS.

"Só vamos saber os números de forma científica, adequada, em maio, com a divulgação desse mapa. E, em julho, está prevista a divulgação do mapa da fome da FAO [Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, na sigla em inglês]", acrescentou Dias.



Sem fome até 2026

Durante a reunião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou de seus ministros que não meçam recursos ou esforços no combate à fome, tema considerado "prioridade zero" do governo.

Os dados da fome no país estão desatualizados. O levantamento mais recente aponta 33 milhões de pessoas em 2022, logo após o governo de Jair Bolsonaro (PL). Ainda não foram divulgados estudos do primeiro ano do governo Lula, o que permitirá uma avaliação da efetividade das políticas apresentadas até o momento.