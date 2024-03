Consea entrega ao governo relatório com 248 medidas contra a fome

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) entregou ao governo nesta terça-feira (5/3) seu relatório final de 2023, com 248 propostas para o combate à fome no país. O documento foi produzido após uma série de conferências, durante o ano passado, nos estados e municípios.

O Consea é formado por integrantes do governo, sociedade civil e empresas, e tem como objetivo assessorar o governo em medidas que visam a segurança alimentar. As propostas formarão a base do Plano Nacional de Segurança Alimentar.

O documento foi entregue em solenidade no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, e a presidente do Consea, Elisabetta Recine, além de outros ministros e autoridades.

“Nesse processo reunimos milhares de pessoas, das cidades, dos campos, das florestas, das águas”, declarou Recine. “O Brasil tem o compromisso não somente interno, mas global de acabar com a fome e todas as formas de injustiça”, acrescentou.

A presidente do Consea destacou ainda que é preciso tratar também da inclusão social, dos direitos dos povos tradicionais, do combate ao racismo e às mudanças climáticas para garantir uma boa alimentação para o país.

Por sua vez, o ministro Wellington Dias afirmou que o governo já apresenta resultados no combate à fome. “Nós tínhamos escassez de alimentos, que exportaram do país, e depois tinha falta. Isso impacta no preço dos alimentos, no custo principalmente para os mais pobres”, afirmou.

Além da entrega do relatório, o presidente Lula assinou dois decretos: um para regulamentar o Programa Cozinha Solidária; e outro para a nova composição da cesta básica, com alimentos mais saudáveis, principalmente in natura.

“Estamos construindo para que o Brasil não só saia do mapa da fome, mas que a gente possa encarar também além do problema da desnutrição, o problema da obesidade”, disse ainda Dias.