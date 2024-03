Presidente da Espanha visita Congresso e destaca relação "excelente" com Brasil

O presidente espanhol, Pedro Sánchez, foi recebido pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), nesta quarta-feira (6/3. Mais cedo, o espanhol se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Planalto.

Sánchez foi conduzido por Pacheco ao Museu do Senado, onde foi cumprimentado por alguns senadores, como Jaques Wagner (PT-BA), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Leila Barros (PDT-DF), Rogério Carvalho (PT-SE), Efraim Filho (União-PB), Esperidião Amin (PP-SC), Jorge Seif (PL-SC), Tereza Cristina (PP-MS) e Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).

O senador destacou que, entre muitos temas que aproximam o Brasil e a Espanha, há em comum o “grande reconhecimento sobre a importância da democracia” para ambos os países. Já Sánchez, destacou que a relação bilateral com o Brasil é “estratégica”. Sánchez avaliou o momento da relação entre os países como “excelente”.

“Temos desenvolvido de um ponto de vista bilateral, mas também de forma europeia e multilateral”, destacou o espanhol. “Vamos ajudar o Brasil na presidência do G20 como sócio construtivo. A nível internacional temos celebrado essa aproximação entre os dois países para conseguir celebrar o acordo entre União Europeia e Mercosul”.

Após o encontro no Senado, Pacheco o acompanhou até a Câmara, onde foi recepcionado por Arthur Lira e o deputado Pedro Lupion (PP-PR).