Zema encontra Lula para discutir a dívida de Minas Gerais com a União

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), se reuniu, nesta quarta-feira (6/3), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto, para debater a dívida do estado com a União. O encontro conta com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a expectativa é que Minas e o governo federal consigam encaminhar um acordo para resolver a dívida do estado.

Zema chegou no final da tarde no Planalto, depois do horário previsto em função de atrasos causados pelo acidente no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, que vitimou dois policiais federais.

Além de Lula e Haddad, também participam do encontro o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. Logo depois Zema terá uma reunião técnica com Haddad para discutir o projeto de negociação da dívida.

Apesar da necessidade de renegociar a dívida, o governador Zema, que é oposição ao governo Lula, estava evitando encontrar o presidente e segue, sempre que fala, disparando críticas a Lula e ao governo do petista.