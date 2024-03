Lula no Dia da Mulher: "Nunca se contentem com o que já conquistaram"

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, almoçou nesta sexta-feira (8/3) com ministras e servidoras para comemorar o Dia Internacional da Mulher. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, a ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, e a cantora Daniela Mercury também marcaram presença no evento, que aconteceu no tradicional Restaurante da Tia Zélia, na Vila Planalto, em Brasília.







Na ocasião, o petista fez um breve discurso, em afirmou que as conquistas democráticas do país são muito recentes e as das mulheres, mais ainda. "Nunca se contentem com o que já conquistaram. É bom reconhecer a conquista, mas é algo que instiga a gente a querer mais, exigir um pouco mais", afirmou.

Janja não discursou, mas fez a apresentação das ministras e da dona do restaurante, Tia Zélia, às servidoras. "A gente queria fazer um encontro do presidente Lula com as mulheres que trabalham na Esplanada dos Ministérios", comentou brevemente.

A primeira-dama disse ainda que a ideia do almoço ser no local, reduto da esquerda, foi do próprio presidente.