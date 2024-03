Lula discute preço dos alimentos em reunião com ministro e com a Conab

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, nesta segunda-feira (11/3), com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e com o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, para discutir formas de reduzir o preço dos alimentos.

A reunião ocorreu no Palácio do Planalto, pela manhã. Nos últimos meses, os alimentos puxaram o índice de inflação. Em janeiro, itens como cenoura (43,85%), batata-inglesa (29,45%) e feijão carioca (9,7%) pesaram no bolso dos brasileiros. A prévia de fevereiro do IPCA mostra uma desaceleração em relação ao mês anterior. Fatores sazonais e mudanças climáticas são apontados como responsáveis pela variação.

"Conversamos sobre o que pode ser feito para reduzir o preço de alguns produtos e alimentos, bem como ações para estimular a produção agrícola. Nosso compromisso é trabalhar para resolver os problemas reais do povo brasileiro", escreveu o presidente em sua conta no X (antigo Twitter).

Giro em estados do agro

Fávaro também comentou o encontro. "As políticas públicas de fomento à agricultura são sinônimos de alimento de qualidade e acessíveis no prato dos brasileiros", declarou.

Na semana passada, uma pesquisa da Quaest apontou queda na popularidade do presidente Lula. Um dos fatores foi o preço dos alimentos, já que 73% dos entrevistados disseram ter sentido o reajuste no bolso. O mandatário também quer atrair a boa vontade do agronegócio para as eleições de outubro.

Na quarta-feira (13), Lula inicia uma série de viagens pelo Brasil para inaugurar obras e fazer anúncios voltados ao agronegócio. Minas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás estão no radar do presidente.