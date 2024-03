Senadores pedirão à PGR reabertura de investigações da CPI da Covid

Os senadores Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e Humberto Costa (PT-PE) afirmam que parlamentares desejam o retorno das investigações sobre os fatos relacionados à Comissão Parlamentar de Investigação (CPI) da Covid-19. De acordo com eles, houve “omissão deliberada” do ex procurador-geral da República Augusto Aras nas investigações sobre o ocorrido.



“A direção anterior da Procuradoria-Geral da República (PGR) deliberadamente se omitiu e prevaricou. Isso consta porque não houve uma análise pormenorizada do conteúdo todo do relatório [da CPI da Covid]. Havia uma intenção no arquivamento. Os fatos que se seguiram das investigações da Polícia Federal e do próprio Tribunal de Contas da União (TCU) mostram a responsabilidade do Estado brasileiro nos crimes que foram cometidos e a necessidade de reabrir e instaurar essas investigações”, afirmou o senador Randolfe, durante seminário para a construção do Memorial da Pandemia de Covid-19, que ocorre nestas segunda (11/3) e terça-feira (12/3), no Palácio Itamaraty, em Brasília.

Ainda de acordo com o líder do governo no Congresso, a reunião com o atual PGR, Paulo Gonet, pode ocorrer ainda nesta semana. Na ocasião, será entregue, novamente, o relatório com os resultados da CPI da Covid. O interesse principal, de acordo com ele, é prosseguir com as investigações do chamado “gabinete paralelo”, das fake news divulgadas e a omissão dos agentes públicos. "Medidas preventivas não foram adotadas, como o uso de máscara, isolamento social, atraso na compra de vacinas e o uso de medicamentos sem eficácia comprovada”, afirma o parlamentar.

Para o senador Humberto Costa, há acenos positivos por parte do atual PGR que indicam a possibilidade de reabertura da CPI. “Já estamos dando um importante voto de confiança à PGR neste momento, porque aquelas ações que não foram arquivaras estão tendo continuidade e eu acredito que teremos, muito em breve, alguma denúncia também ao Supremo Tribunal Federal (STF)”, declarou.