Comissão da Mulher na Câmara Municipal de SP é formada apenas por homens

A comissão responsável por discutir políticas públicas para as mulheres na Câmara Municipal de São Paulo é formada unicamente por homens. A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher tem sete integrantes, dentre eles, nenhuma mulher. Em março, foi oferecida uma "vaga temporária" para a vereadora Luana Alves, do PSOL, devido à comemoração do Dia Internacional da Mulher. Ela integrará a comissão apenas neste mês.

Fazem parte das atribuições do grupo "receber, avaliar e proceder investigações e denúncias relativas às ameaças dos interesses e direitos da mulher"; "fiscalizar e acompanhar programas governamentais e não governamentais de políticas públicas para as mulheres e relativos aos interesses e direitos da mulher" e "pesquisar e estudar a situação das mulheres no Município de São Paulo", conforme consta no site da Câmara Municipal de São Paulo.



São membros da Comissão os vereadores André Santos (Republicanos), Auréio Nomura (PSDB), Bombeiro Major Palumbo (PP), George Hato (MDB), Hélio Rodrigues (PT), Manoel Del Rio (PT) e Rodolfo Despachante (PP).

Em nota, a Câmara Municipal de São Paulo informou que cada partido deve indicar parlamentares para vagas nas comissões, "não cabendo à Mesa Diretora tal função". "O bloco União Brasil-MDB, por exemplo, indicou um médico (George Hato) para a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher. Por questões partidárias de proporcionalidade, o PSOL não possui vaga nesta comissão", completou a entidade.