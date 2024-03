Torres foi consultado sobre base jurídica do golpe, disse Freire Gomes

O general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, afirmou, em depoimento à Polícia Federal, que o ex-ministro da Justiça Anderson Torres participou de algumas reuniões com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e chefes das Forças Armadas para discutir sobre a minuta do golpe.

Segundo os autos, Torres havia sido consultado para dar suporte jurídico sobre a possibilidade de usar a como Garantia de Lei e da Ordem (GLO), Estado de Defesa e Estado de Sítio para tentar reverter o resultado das eleições de 2022.

“Indagado sobre como se dava a participação do então ministro Anderson Torres nas referidas reuniões em que eram apresentadas a possibilidade de utilização de instrumentos jurídicos, como GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio, respondeu que geralmente eram apenas com os comandantes das Forças, o presidente da República e o ministro da Defesa, que participou de algumas reuniões com o ministro Anderson Torres; que nas reuniões Anderson Torres explanando o suporte jurídico para as medidas que poderiam ser adotadas; que esclarece que o Exército sempre se posicionou que não atuaria em determinadas situações”, diz trecho do depoimento.

Em seguida, Freire Gomes diz que Bolsonaro foi avisado sobre a possibilidade de ser responsabilizado criminalmente pelo plano. “Inclusive chegou a esclarecer ao então presidente da República Jair Bolsonaro que não haveria mais o que fazer em relação ao resultado das eleições e que qualquer atitude, conforme as propostas, poderia resultar na responsabilização penal do então presidente”.

Queda do sigilo

O ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação no Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou o sigilo dos depoimentos do 8 de janeiro, nesta sexta-feira (15/3). De acordo com os autos, Freire Gomes confirmou à Polícia Federal que Jair Bolsonaro apresentou a ele e aos outros comandantes das Forças Armadas uma minuta de decreto para instaurar um estado de defesa no TSE e "apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral" de 2022.

Tiveram os sigilos levantados:

Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República

Antonio Carlos de Almeida Baptista Junior, tenente-brigadeiro e ex-comandante da Aeronáutica

Marco Antonio Freire Gomes, general e ex-comandante do Exército

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública

Ailton Gonçalves Moraes Barros, capitão reformado do Exército

Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha

Amauri Feres Saad, advogado

Angelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército

General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional

Bernardo Romão Correa Neto, coronel dos Kids Pretos, força de elite do Exército

General Braga Netto, ex-ministro da Defesa

Cleverson Ney Magalhães, coronel

Eder Lindsay Magalhães Balbino, empresário

Estevam Cals Teóphilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército

Filipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor especial para assuntos internacionais da Presidência

Guilherme Marques Almeida, tenente-coronel do Exército

Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel

José Eduardo de Oliveira e Sila, padre

Laércio Vergílio, general aposentado

Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva

Mario Fernandes, general

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa

Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército

Ronald Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel do Exército

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel

Tércio Arnaud Tomaz, ex-assessor de Bolsonaro

Waldemar Costa Neto,presidente do PL