Justiça Eleitoral lança campanha para mobilizar redes sociais pelo voto jovem

A Justiça Eleitoral promove, entre hoje (18/3) e sexta-feira (22), a Semana do Jovem Eleitor 2024, campanha que visa incentivar adolescentes de 16 a 18 anos, nas redes sociais, a tirarem o título de eleitor para participar ativamente nas próximas eleições municipais, em outubro deste ano. O prazo para cadastramento, serviços como alistamento e transferência de domicílio vão até 8 de maio.

Com o lema "Participe do Festival Primeiro Voto com a Justiça Eleitoral - A sua voz vai fazer história", a ação pretende conversar de forma mais direta, na internet, com o público-alvo que pode participar das eleições pela primeira vez, mesmo sendo voto facultativo. É possível tirar o título a partir dos 15 anos de idade. O voto, no entanto, só pode ser exercido se a pessoa tiver 16 anos completos.

As redes sociais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) estão mobilizadas, durante estes cinco dias, e contam com a cooperação de organizações da sociedade civil e instituições públicas e privadas.

Até 8 de abril, os novos eleitores podem solicitar a primeira via do documento pela internet, no sistema de Autoatendimento Eleitoral do TSE. Para finalizar a operação, é necessário ir até um cartório eleitoral em 30 dias para a coleta da biometria e assinatura digital.

Criadores de conteúdo

O TSE destaca a importância de tirar as dúvidas dos adolescentes e orienta, aos criadores de conteúdo, que “as mensagens podem conter informações sobre como tirar o título eleitoral, voto facultativo e obrigatório, cadastramento biométrico e a importância da participação da juventude nos processos eleitoral e político”.

De acordo com a corte eleitoral, somente nos dois primeiros meses de 2024, cerca de 417 mil jovens entre 15 e 17 anos tiraram a primeira via do título de eleitor.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

