Lula não quer "efeito aerossol" nas entregas do governo, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou nesta segunda-feira (18/3) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer evitar o chamado "efeito aerossol", quando uma comunicação difusa das políticas públicas não chega ao eleitor. Ee relatou que o petista pediu aos ministros que não anunciem mais medidas novas, mas garantam que o que foi anunciado até o momento seja cumprido.

Já sobre a queda na avaliação de Lula nas últimas semanas, Costa disse esperar que a situação se reverta ao longo do ano.

"O que o presidente pediu em uma segunda etapa da reunião é que cada ministro e ministra procure revisitar tudo o que lançou, que ele não quer ver anunciados novos programas, novas ações, e sim concretizar aquilo que foi lançado. Já tem um portfólio bastante robusto", comentou Costa durante coletiva de imprensa ao ser questionado sobre os pedidos de Lula durante a reunião ministerial desta manhã.

"E que a gente procure agregar em indicadores que sejam compreendidos pela população os resultados do governo, da economia e das coisas que estamos fazendo. Evitar pulverização, para evitar o que a gente chama na gestão de 'efeito aerossol', quando você pulveriza demais e não comunica de forma concentrada, você dispersa e as pessoas depois não enxergam que ali o aerossol foi acionado", acrescentou o ministro.

Planalto espera melhora na avaliação



Lula pediu hoje aos integrantes da Esplanada, durante a reunião, que eles comuniquem melhor suas realizações. A queda na avaliação do presidente em pesquisas recentes preocupa o governo, já que ela ocorreu apesar de resultados considerados positivos na economia.

Segundo Costa, a avaliação do Planalto é de que não houve tempo hábil para que as políticas anunciadas cheguem à população. "Os indicadores melhoraram. A nossa convicção é que isso vai acontecer ao longo do ano", pontuou o ministro.