Padilha quer deixar para depois da Páscoa sessão para avaliar vetos da LDO

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que espera que o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), marque a próxima sessão conjunta das duas casas legislativas só depois da Páscoa, para aguardar a divulgação do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas do Ministério do Planejamento, marcada para 22 de março.

O pedido do ministro responsável pela articulação política do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorreu nesta terça-feira (19/3), após um almoço com Pacheco na residência oficial do Senado. O encontro também contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e dos líderes do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

"Então, vamos trabalhar a ideia para que a sessão do Congresso para discutir os vetos da LDO aconteça depois da Semana Santa", disse o ministro logo após o encontro.

A próxima sessão do Congresso Nacional vai discutir os vetos de Lula a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Até lá, o governo deve seguir costurando acordos para manter alguns dos cortes do presidente. Padilha garante que o governo vem avançando no convencimento em temas que os parlamentares estavam muito descontentes com os vetos de Lula. Um dos pontos mais questionados pelo parlamento foi o veto de R$ 5,6 bilhões nas emendas parlamentares de comissão.

“Temos avançado no tema dos vetos da LDO, negociando, garantindo que a gente possa ter acordo sobre o texto”, garantiu Padilha aos jornalistas.

Apesar do otimismo do ministro, o governo ainda enfrenta uma pressão muito forte dentro do parlamento. Com o recuo do governo, que se comprometeu em liberar R$ 14,5 bilhões em emendas impositivas antes das eleições municipais, Padilha espera contar com o apoio dos parlamentares e evitar a derrubada dos vetos presidenciais.