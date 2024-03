O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou, nesta terça-feira (19/3), que o governo fechou acordo com o relator do projeto de lei (PL) que revisa os parâmetros do novo ensino médio, enviado ao Congresso no fim do ano passado, Mendonça Filho (União-PE). O deputado antecipou, ainda, que a matéria deve ser votada no plenário da Casa na quarta (20).

Foi acordado a manutenção das 2,4 mil horas na formação básica dos três anos do ensino médio no parecer, como era do desejo do governo. Hoje, a carga horária é de 1,8 mil horas. Inicialmente, o relatório de Mendonça estipulava 2,1 mil horas para as disciplinas comuns a todos os estudantes.

Os estudantes que optarem pela formação dos itinerários formativos terão 600 horas para as disciplinas escolhidas. Já para a formação técnica, de cursos profissionalizantes, será destinada 1,8 mil horas de forma escalonada.

O acordo foi tecido em uma reunião entre Mendonça, Guimarães, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro da Educação, Camilo Santana. “É uma conquista grande e estamos saindo com uma grande vitória”, comentou Guimarães.