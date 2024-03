O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, fez um pronunciamento público nesta terça-feira (19/3) para anunciar a homologação da delação premiada de Ronnie Lessa, acusado de ser um dos responsáveis pela morte da vereadora Marielle Franco.

Com a colaboração de Lessa, homologada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a justiça chega mais perto de descobrir os envolvidos no assassinato, que completou seis anos em 14 de março.

A colaboração de Lessa foi oficializada após audiência do investigado com um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Morais. Lewandowski ainda destacou que a delação ocorre em sigilo de justiça, mas as atualizações trazem esperanças.

“Nós sabemos que essa colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco”, destacou o ex-magistrado. O ministro também elogiou o trabalho da Polícia Federal (PF) e apoio do Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).