Bancada Negra dos EUA vem ao Brasil discutir combate ao racismo

Parlamentares da Bancada Negra dos Estados Unidos virão ao Brasil na semana que vem para debater os avanços no plano conjunto contra discriminação racial assinado entre os dois países. Os congressistas estarão em Brasília entre domingo (24/3) e a próxima terça-feira (26), e depois irão a Salvador, onde ficam até quinta (28).

Na capital federal, os parlamentares terão uma série de encontros com quilombolas, equipes dos ministérios, congressistas brasileiros, embaixadas e com autoridades do Judiciário. A visita ocorre por iniciativa do Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos (Raça e Igualdade).

O tema central dos debates será o Plano de Ação Conjunta entre Brasil e Estados Unidos para Eliminar a Discriminação Étnica e Racial e Promover a Igualdade (Japer, na sigla em inglês), assinado em maio do ano passado pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e pela embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, em Salvador.

"O Japer é um acordo bilateral entre as duas maiores democracias das Américas e, neste contexto, é notório que o Japer não só aumenta a credibilidade do Brasil e dos EUA, mas também aborda questões de equidade racial no cenário global, abrangendo desafios ambientais e acesso à saúde", comentou o diretor do Programa Brasil de Raça e Igualdade, Rodnei Jericó.

Entre os temas do acordo estão projetos de cooperação entre universidades historicamente negras dos dois país, apoio do governo norte-americano a iniciativas brasileiras contra o racismo e aporte de US$ 500 mil para comunidades marginalizadas.

Ações conjuntas

As atividades em Brasília começam no domingo, quando os parlamentares se encontram com a comunidade quilombola, a portas fechadas. Segundo o Instituto Raça e Igualdade, a agenda visa mostrar aos norte-americanos a luta histórica pelo reconhecimento e preservação da cultura quilombola, bem como o desafio no acesso a direitos básicos, como educação, saúde e justiça.

Na segunda-feira, o encontro será com ministérios, voltado a debater os pilares do acordo bilateral e promover intercâmbio com as autoridades brasileiras. Participarão os ministérios da Igualdade Racial, da Educação, da Justiça e Segurança Pública, das Relações Exteriores e da Saúde, entre outros órgãos.

Na terça, último dia em Brasília, os integrantes da Bancada Negra terão agenda cheia. Na programação estão café da manhã com parlamentares brasileiros da Frente Parlamentar Mista Antirracista, reunião com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), encontro com as embaixadas dos EUA, Alemanha e Países Baixos, e evento com entidades da sociedade civil.

