Reitoras de universidades federais manifestam apoio à ministra da Saúde

Reitoras e vice-reitoras de universidades e institutos federais manifestaram apoio à ministra da Saúde, Nísia Trindade. Divulgada neste sábado (23/3), a nota é assinada por 57 mulheres à frente de instituições de ensino superior e técnico que, juntas, afirmam “confiar no trabalho” da chefe da pasta.

“É inadmissível, no século XXI, que mulheres ainda sejam julgadas e tenham que justificar seu modo de agir e de se comportar por características estereotipadas de gênero”, afirmaram.

As signatárias do documento ressaltaram que Nísia tem sido rotulada “com adjetivos que descrevem sua personalidade de forma pejorativa e preconceituosa” e, por isso, o bom trabalho que está desenvolvendo no ministério sofre um “apagamento cruel”. “Frequentemente, mulheres em cargos de gestão são rotuladas com adjetivos que descrevem sua personalidade de forma pejorativa e preconceituosa. Como consequência, as ações realizadas com competência, assertividade, resultados positivos e seriedade sofrem com um apagamento cruel”, escreveram as reitoras e vice-reitoras.

“Ainda somos poucas a assumir cargos de liderança e o machismo estrutural nos espaços de privilégio de gênero segue a nos oprimir”, destacaram. Entre as signatárias da manifestação está a reitora da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrahão Moura, e a vice reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Cássia Curan Turci.

“Apoiamos a Ministra Nísia Trindade à frente do Ministério da Saúde. Apoiamos por ser ela representante daqueles que acreditam na ciência e na saúde pública como direito. Mas também por ser mulher e representar a todas nós em espaços de liderança ainda tão masculinos. Confiamos em seu trabalho que, a despeito dos desafios que precisa enfrentar, após os anos de desvalorização do sistema de saúde no país, tem tido papel fundamental para o fortalecimento da ciência e saúde no Brasil”, concluíram.

Veja quem manifestou apoio à Nísia Trindade

Alana Flávia Romani, vice-reitora da Universidade Federal de Jataí (UFJ) Aldenize Xavier, reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) Ana Beatriz de Oliveira, reitora da Universidade Federal de São Carlos Ana Cristina Soares, vice-reitora da UNIFAP Ana Paula Giraux Leitão, reitora do Colégio Pedro II (RJ) Ana Paula Palheta, reitora do IFPA Analy Castilho Polizel de Souza, reitora da UFR Bruna S. do Nascimento, vice-reitora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo, vice-reitora da UFMS/MS Carla Simone Chamon, reitora do CEFET-MG Cássia Curan Turci, vice-reitora da UFRJ Célia Regina Diniz, reitora da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) Cláudia Aparecida Marliére de Lima, reitora da UFOP Cláudia Gonçalves de Lima, vice-Reitora da UFGD/MS Cláudia Ramos Carioca, vice-reitora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) Diana Araujo Pereira, reitora da UNILA Diana Cristina Silva de Azevedo, vice-reitora da UFC Elaine Cassiano, reitora do IFMS Eliane Aparecida Holanda Cavalcanti, vice-reitora da UFAL Flaviana Tavares Vieira, vice-reitora da UFVJM Francéli Brizolla, vice-reitora da Universidade Federal do Pampa (Unipampa, RS) Georgina Gonçalves dos Santos, reitora da UFRB Girlene Alves da Silva, vice reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora Gulnar Azevedo e Silva, reitora da UERJ Herdjania Veras de Lima, reitora da UFRA Isabela Fernandes Andrade, reitora da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e Presidente do Fórum de Reitores das Universidades Públicas e dos Institutos Federais do Rio Grande do Sul (FORIPES-RS) Jenifer Saffi, vice-reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) Joana Angélica Guimarães da Luz, reitora da UFSB Joana Célia dos Passos, vice-reitora da UFSC Joaquina Aparecida Nobre da Silva, reitora do IFNMG Lia Rita Azeredo Bittencourt, vice-reitora da UNIFESP Liana Filgueira, vice-reitora da UFPB Lucelia Cardoso Cavalcante, vice-reitora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) Lucia Pellanda, reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e vice-presidente da Andifes Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, reitora da UFERSA Luzia Mota, reitora do IFBA Márcia Abrahão Moura, reitora da Universidade de Brasília (UnB) e Presidente da Andifes Margarida de Aquino Cunha, reitora da UFAC Maria de Jesus Dutra dos Reis, vice-reitora da UFSCar Marília Pimentel, reitora da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) Marinalva Vieira Barbosa, reitora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG Martha Adaime, vice-reitora da UFSM Mary Roberta Meira Marinho, reitora do IFPB Meire Soares de Ataíde, vice-reitora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG Nilra Jane, reitora do IFRR Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon, reitora do IFG Nídia Heringer, reitora do IFFarroupilha Raiane Patricia Severino Assumpção, reitora da UNIFESP Rosana Cavalcante dos Santos, reitora do IFAC Rosana Rodrigues, reitora da UENF Ruth Sales, reitora do IFS Sandra Goulart Almeida, reitora da UFMG Sandra Simone Hopner Pierozan, vice-reitora Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Solange Ximenes, vice-reitora Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) Therezinha P. Fraxe, vice-reitora da UFAM/AM. Ursula Rosa da Silva, vice-reitora da UFPEL Veruska Ribeiro Machado, reitora do IFB