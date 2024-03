O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e secretários da pasta no Palácio da Alvorada na tarde desta terça-feira (19/3). Fontes ligadas ao governo afirmaram que as saídas imediatas de determinado secretariado já foi realizada e que novos nomes entrarão na pasta em até 30 dias. O presidente teria exigido de Nísia maior presença nos estados, mais divulgação de ações da pasta e um melhor relacionamento com a imprensa.

O então secretário de Atenção Especializada à Saúde, Helvécio Magalhães Júnior, foi exonerado nesta terça-feira. Assumiu, temporariamente, Nilton Pereira, atualmente diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência.



Nesta segunda, foi exonerado também o diretor do Departamento de Gestão Hospitalar (DGH), Alexandre Telles. Está ocupando de maneira provisória o cargo a atual superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, Maria Aparecida Braga, que acumula as duas funções.



As trocas ocorrem após denúncias, em reportagem do Fantástico, da TV Globo, da situação precária nos hospitais federais do Rio de Janeiro.

Encontro no Alvorada

Nísia chegou por volta das 17h ao Alvorada, junto à secretários, entre eles, o secretário-executivo Swedenberger Barbosa, que chegou no mesmo carro. Eles teriam apresentado um balanço do que ocorreu em 2023 e definido algumas ações para este ano.



De acordo com fontes, uma “surpresa boa” deverá ser conhecida em breve, para substituir Helvético. As saídas da pasta seriam apenas as duas que foram feitas.



Durante outra reunião nesta segunda-feira (18/3), Lula teria insistido para que a ministra viaje mais para os estados, divulgue as ações que estão sendo feitas e também aumente a relação com a imprensa.



Depois da demissão de três mulheres de seu governo, Lula parece estar protegendo Nísia de ataques e a ajudando a lidar com problemas na gestão da pasta. Na sequência da reunião, que durou por volta de três horas, eles seguiram para a cerimônia de entrega do Prêmio Mulheres da Água, que ocorre no Hotel Royal Tulip, em Brasília.