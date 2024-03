Lula sobre programa Pé-de-Meia: "Sejam gênios no Brasil, não lá fora"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta segunda-feira (25/3) de encontro com estudantes de todo o Brasil, no Palácio do Planalto, junto ao ministro da Educação, Camilo Santana. O momento marca o início do pagamento do programa Pé-de-Meia, a poupança do Ensino Médio.

"Muitas crianças desistiam da escola, nem terminavam o (ensino) fundamental porque tinham que trabalhar. O que nós estamos fazendo é dar início em algumas coisas. Quando se pensou neste programa (Pé-de-Meia) foi para a gente tentar salvar uma parte ou toda a juventude brasileira, dando a vocês a oportunidade de não desistir da escola para ajudar os familiares. É sagrado para o país, e para o pai e mãe de vocês, a gente garantir que vocês fiquem na escola", afirmou Lula.

Durante a cerimônia também foi entregue o cartão do Pé-de-Meia, que dá acesso a uma conta individual no banco federal, em que as parcelas serão depositadas. A partir desta terça-feira (26), o valor já estará disponível.

Na ocasião, o presidente classificou o projeto como um "bom investimento". "Como ficamos séculos sem investir na educação, vamos ter que fazer muito", apontou o petista. De acordo com ele, durante 500 anos no Brasil somente a elite estudava, indo para fora do país. E lembrou que entre 1999 e 2003 foram criados 140 institutos federais; desde então, já são 782 institutos.

O ministro da Educação reiterou a importância do Pé-de-Meia, afirmando que "as pessoas não têm noção do impacto que ele terá". Santana citou também o Censo Básico Escolas, que estimou cerca de 500 milhões de pessoas fora das escolas durante a educação básica. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) mostraram que entre adultos 25 e 64 anos, há 69 milhões de pessoas que não finalizaram os estudos básicos.

Ainda de acordo com o ministro, o projeto contará com aspecto pedagógico, pois a Caixa Econômica Federal pretende trabalhar a educação financeira com os alunos.

Mais investimentos

Lula aproveitou a cerimônia para antecipar que no próximo dia 2, será inaugurada a Faculdade da Matemática, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Rio de Janeiro. O espaço irá contemplar os vencedores das Olimpíadas de Matemática das escolas públicas. A cada ano ingressarão 100 estudantes.

"Vai ter moradia. Já estão comprados os apartamentos e mobiliados. Os primeiros 100 que chegarem já vão viver no centro do Rio de Janeiro. A gente não quer que pessoas que tenham extraordinária inteligência saiam para estudar lá fora, queremos que vocês fiquem no Brasil, estudem no Brasil e sejam gênios do Brasil para ajudar esse país a se transformar numa grande nação", declarou o presidente.

"Peço para que não desistam nunca porque a desistência pode ser um caminho sem volta e, muitas vezes, ela leva a gente para um caminho torto. A escola é o grande lugar em que a gente, além de aprender, convive com outras pessoas, troca ideias, vive democraticamente", emendou.