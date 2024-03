Bolsonaro não "importunou" baleia, conclui Polícia Federal em inquérito

A Polícia Federal decidiu não indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro em um inquérito que apurava a suposta importunação de uma baleia jubarte no litoral de São Paulo. A investigação tinha como foco possível crime ambiental. Mas para os investigadores, o ex-presidente não cometeu crime.

O ato ocorreu em São Sebastião, no litoral Norte de São Paulo, no ano passado. O inquérito foi aberto para avaliar se foi violada a lei que proíbe a pesca ou o "molestamento intencional" de baleias. Em vídeos compartilhados pelas redes sociais, Bolsonaro aparece com uma moto aquática com motor ligado próximo ao mamífero.

O inquérito apontava que o condutor da moto aquática aparece em uma distância inadequada. "Atribui-se a identidade desta pessoa, supostamente, ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro", diz um trecho do relatório policial. A investigação foi aberta ainda no ano passado, pouco depois dos fatos virem a público.



O delegado responsável pela investigação, Breno Adami Zandonadi, destacou, no relatório, que por mais que “as condutas dos investigados se mostraram inadequadas”, as provas dos autos “não chegaram a efetivamente representar os intencionais molestamentos previstos no tipo penal”. O documento foi enviado ao Ministério Público Federal (MPF), que avalia se oferece ou não denúncia sobre o caso. Também podem ser solicitadas diligências adicionais.