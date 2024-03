Caso Marielle: "A família não tem o que comemorar", diz Anielle sobre prisões

Uma semana depois da prisão de três envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018, a ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial, diz que a família "não tem o que comemorar". Em entrevista ao Podcast do Correio, nesta quarta-feira (27/3), a ministra diz que a morte da irmã é a "prova legítima da violência política do país".

"É a prova de que, muitas vezes, os corpos negros são considerados corpos descartáveis”, diz Anielle, em entrevista aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Rosane Garcia, do Correio Braziliense.

Diante dos últimos desdobramentos do caso Marielle, Anielle conta que a família Franco tem vivido um turbilhão de sentimentos. “É inadmissível a gente entender e acatar o motivo pelo qual a Marielle foi assassinada, e que tenha sido por ela lutar por justiça social e defender as pessoas que mais precisam nesse país”, relembra.

“A família não tem o que comemorar”, acrescenta Anielle. A irmã de Marielle reconhece o passo de progresso do trabalho da Polícia Federal, mas diz que é difícil celebrar a prisão dos culpados, uma vez que Marielle continua morta.

“Eu consegui entender a gravidade do crime, a importância de termos chegado onde chegamos depois de seis anos e 10 dias, onde a gente teve uma resposta que é primordial. Mas eu acho que a democracia brasileira não tem o que celebrar com uma vereadora negra sendo assassinada com cinco tiros na cabeça e três tiros no corpo, embora, eu repito, a mistura de sentimentos e a importância de estarmos aqui hoje, 27 de março, falando sobre isso seis anos depois”, pontua Anielle.

Em relação ao caso, a ministra analisa a existência de uma tríade de personagens que fizeram com que o crime ocorresse. “O que a gente pode observar é um delegado, um político e alguém para executar. A Polícia Federal tem esse relatório, esse depoimento e essa delação que demonstram que eram três camadas para que se chegasse no crime, mas também para que se mantivesse impune”, avalia.

O tema foi um dos tópicos abordados pela ministra em entrevista ao Correio. Assista ao podcast na íntegra:



*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori