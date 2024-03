Camarão, moqueca e robalo: o cardápio do almoço de Lula e Macron

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o presidente francês ao Brasil, Emmanuel Macron, em almoço no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores (MRE), após encontro no Palácio do Planalto, como é a praxe nas visitas de Estado à capital federal. Participaram do evento, que teve camarão e galinhada como pratos principais e cacau na sobremesa, a primeira-dama Rosangela Lula da Silva, a Janja, e vários ministros de Estado e autoridades e convidados.

O menu escolhido para o almoço foram pratos típicos brasileiros, respeitando as restrições alimentares de Macron, que não come peixe de rio e gosta de carne vermelha, mal passada, segundo fontes do cerimonial. A banqueteira responsável pelo cardápio foi a chef Morena Leite, dona e sócia do grupo Capim Santo, que inclui os restaurantes Capim Santo, Santino e o Instituto Capim Santo.

Na entrada, destaque para crocante de carne, folhado de abóbora, mini panqueca de capim santo e taco negro com humus de feijão. Camarão laqueado acompanhado de pupunha e tapioca foi um dos pratos principais, acompanhado de saladas de folhas e castanhas. O menu ainda tinha moqueca de ovo com arroz de coco, robalo assado, rosbife na brasa, galinhada e raviole de tapioca com queijo da Canastra. A sobremesa foi mousse de cacau.

Dia de acordos

Mais cedo, no Palácio do Planalto, os dois presidentes assinaram, mais de 20 atos dos 30 que foram negociados entre os dois países antes da visita oficial de Macron. Hoje é o terceiro e último dia da viagem de Macron ao Brasil. Ele passou por capitais antes de chegar ao Distrito Federal – Belém, Rio de Janeiro e São Paulo. Mais tarde, às 16h, Macron terá encontro com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco.



Um dos principais acordos anunciados é a renovação do plano de ação de parceria estratégica entre os dois países, chamado de Mapa do Caminho, que orienta as principais medidas bilaterais e como implementá-las. Outros temas das conversas entre os dois chefes de Estado deverão constar a presidência do Brasil no G20 – grupo das 19 maiores economias desenvolvidas e em desenvolvimento do planeta mais a União Europeia – e das reformas das instituições multilaterais.

“Brasil e França têm posições próximas e contamos com o apoio do presidente francês para a candidatura do Brasil ao assento permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU)”, afirmou a embaixadora Maria Luisa Escorel de Moraes, secretaria de Europa e América do Norte do MRE, em briefing para a imprensa na semana passada.

De acordo com informações do Itamaraty, as relações franco-brasileiras apoiam-se em firmes laços históricos. A França foi o primeiro país europeu a reconhecer a independência brasileira, em 1825, estabelecendo importantes vínculos políticos, culturais e econômicos com o Brasil. O Presidente Lula realizou visita à França em junho de 2023, por ocasião da Cúpula por um Novo Pacto de Financiamento Global.

O país europeu ocupa a posição de 3º maior investidor no Brasil, pelo critério de controlador final, com cerca de US$ 38 bilhões investidos, de acordo com dados do Banco Central. Em 2023, a corrente de comércio bilateral alcançou US$ 8,4 bilhões, com US$ 2,9 bilhões de exportações brasileiras.