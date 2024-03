Neymar não escondeu desconforto com Bruna Marquezine em festa

Neymar Jr marcou presença em mais uma comemoração de aniversário da cantora Anitta, na noite da última quarta-feira (27). Apesar de ter sido convidado para a festa que aconteceu em uma boate, em Miami, parece que a chegada do jogador surpreendeu Bruna Marquezine, que no primeiro momento teria ficado incrédula com a presença do craque, mas depois passou a ignorar o jogador no evento.

De acordo com uma fonte ouvida pela Coluna Mariana Morais, Neymar ficou incomodado com a presença da atriz no evento. “Não se falaram em nenhum momento”. “Ela dançou a noite inteira, e parecia não se importar, já ele é notório o desconforto”. Já uma fonte ouvida pelo jornal Extra, revelou que Bruna não gostou nada da presença do jogador na festa. "Parecia uma pegadinha armada para ela. Bruna ficou incrédula", brincou uma fonte presente na festa".

Anitta não teria feito distinção entre os convidados, por isso, não existia nenhuma área vip que pudesse separá-los. Logo, Marquezine e o jogador precisaram dividir o mesmo espaço. O clima ficou tão tenso que ambos nem sequer se cumprimentaram. “Todo mundo ficou com receio de ficar perto, e ficar mal com alguma parte”, disse uma fonte que estava presente na festa. ”Alguns amigos de ambos, ficaram com receio de ficar perto de um, ou de outro para não se indispor com nenhum dos dois”, completou.

Além disso, Neymar teria ficado grande parte da noite ao lado da sua ex-affair, Jade Picon. A situação teria causado ainda mais desconforto. “Ficou um clima esquisito, por conta da Jade que é ex do Guilherme”, disse uma convidada.

Vale lembrar que em janeiro deste ano, Bruna Marquezine e João Guilherme estavam vivendo um romance, que acabou logo após Jade Picon dedurar para a atriz que Guilherme teria tido uma recaída com ela. Depois disso, Marquezine deu fim ao affair. Uma verdadeira troca de casais.