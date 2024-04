Lula sobre Bolsonaro: "Irresponsabilidade tomou conta do país"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a atacar, nesta terça-feira (2/4), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o petista, durante a antiga gestão, a “falta de vergonha e a irresponsabilidade tomaram conta do país”. A declaração ocorreu durante anúncio do início de obras de dragagem do Porto de Niterói, no Rio de Janeiro.

"Só obras paradas entre a saúde e a educação foram praticamente 6 mil. O Minha Casa Minha Vida tinha 87 mil casas que tinham começado a ser construídas e foram paralisadas. Eu fui a Magé agora inaugurar 600 casas começado em 2013. Só fui inaugurar agora porque neste país alguém tomou a atitude de que não precisava construir, não precisava mais gerar emprego. E tudo verde e amarelo. Era casa verde e amarela, a carteira profissional verde e amarela, não sei o que verde e amarela. O dado concreto é que a falta de vergonha e a irresponsabilidade tomou conta desse país e a mentira deslavada tomou conta das políticas públicas", alfinetou.

Lula citou dados de emprego, relatando que em janeiro e fevereiro foram gerados 500 mil empregos formais, reconheceu que ainda não cumpriu os compromissos assumidos perante o eleitorado, mas disse se lembrar de cada promessa.

"Vocês sabem que nós estamos com um ano e três meses de governo, é muito pouco diante dos compromissos que eu assumi com o povo brasileiro. Vocês podem ter certeza que eu lembro de cada palavra que eu falei durante a campanha. E eu só voltei a ser presidente porque quero cumprir cada coisa que eu prometi porque tem uma coisa que eu tenho certeza. Eu quero terminar o meu mandato em 2026 como eu terminei em 2010: andando de cabeça erguida, sabendo que o povo brasileiro está trabalhando está ganhando mais está vivendo com decência e dignidade", concluiu.