A recém-criada CPI da Manipulação dos Jogos de Futebol começa a definir o escopo de atuação: o relatório anual de integridade da Sportradar, empresa líder global em tecnologia esportiva, além de parceira da CBF, Conmebol, Uefa e Fifa, indica que o Brasil teve 109 jogos suspeitos de manipulação dos resultados no ano passado.

Em entrevista à TV Senado, o senador Jorge Kajuru (PSD-GO) anunciou o início do trabalhos da CPI e afirmou que o dono do Botafogo, John Textor, deve ser um dos primeiros a serem ouvidos. Nesta segunda-feira (1º/4), Textor fez novas acusações de manipulação de resultados. Sem apresentar provas, citando análise de partidas com uso de inteligência artificial, o presidente do Botafogo afirmou que jogos do Palmeiras contra São Paulo e Fortaleza favoreceram o alviverde paulista.

"Ele fez uma denúncia gravíssima, dizendo que ele tem a gravação de um árbitro cobrando a propina prometida. Só que ele não quer apresentar o áudio. Então, cadê. Ele vai ser convocado na primeira reunião", disse Kajuru, em relação à denúncia de Textor, feita no início de março, sobre a existência de um caso de corrupção de um árbitro do futebol brasileiro. Dos poucos detalhes citados por Textor, apontou que o jogo em questão seria de uma "divisão menor" e que o juiz tem sotaque carioca.

Em relação aos relatório feito pela Sportradar, 15 das 109 partidas sob suspeita de fraude foram organizadas pela CBF. Uma delas é o jogo Tombense x Londrina, pela Série B do ano passado. As outras 94 são competições estaduais.

Na avaliação de Kajuru, é necessário se fazer algo urgente em relação à manipulação de resultados porque a paixão do brasileiro pelo futebol está "morrendo". "Hoje, em cada lugar que eu chego, 10 pessoas conversam comigo e oito dizem que não vão mais aos estádios de futebol e que perderam uma vontade até de assistirem os jogos pela tevê porque a gente não sabe se aquele pênalti foi realmente cometido, né?", afirmou o senador.