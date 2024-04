Lula recebe centrais sindicais e movimentos sociais na Granja do Torto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne na manhã deste sábado (6/4) com centrais sindicais e movimentos sociais na Granja do Torto, uma das residências oficiais da presidência. Na ocasião, o chefe do Executivo pretende ouvir as demandas dos setores como Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da Força Sindical, Central Única dos Trabalhadores (CUT), representantes da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), entre outros.

Também estão presentes ministros como o chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Marcio Macedo e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Apesar do embate ao longo da semana sobre rumores da saída de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras, a situação da petrolífera não deve ser um assunto do encontro, segundo interlocutores do governo. Uma das principais críticas em relação à gestão de Prates é de que ele toma decisões sem consultar o governo, especialmente o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa, responsável pela articulação e coordenação das atividades do Executivo federal.

Os atritos se intensificaram nas últimas semanas, a partir do debate sobre distribuir ou não os dividendos extraordinários aos acionistas. Enquanto Silveira propôs reter 100% dos ganhos extras, Prates tentou uma solução que agradasse ao mercado e à União, retendo apenas metade dos proventos para reserva e distribuindo a outra metade.