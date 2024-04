O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta rebateu neste domingo (7/4) as declarações de Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter), que criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).



Pimenta destacou que o Brasil "não é a selva da impunidade e nossa soberania não será tutelada pelo poder das plataformas de internet e do modelo de negócio das big techs".

"O Brasil é um país soberano, democrático, com uma Constituição Federal e um sistema de Justiça independente e respeitado. Somos uma democracia sólida com instituições autônomas e uma imprensa livre e com total liberdade de expressão. Não vamos permitir que ninguém, independente do dinheiro e do poder que tenha afronte nossa Pátria. Não vamos transigir diante de ameaças e não vamos tolerar impunimente nenhum ato que atende contra a democracia. O Brasil não é a selva da impunidade e nossa soberania não será tutelada pelo poder das plataformas de internet e do modelo de negócio das big techs.

Neste domingo, Musk voltou a criticar Moraes afirmando que a plataforma irá publicar todas as demandas feitas pelo ministro e como todos essas medidas violam as leis brasileiras.

"Esse juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Vergonha Alexandre de Moraes, vergonha", afirmou o bilionário.

Em meio à polêmica, o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, também defendeu hoje uma regulamentação "urgente" das redes sociais.