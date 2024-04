O bilionário e dono do X (antigo Twitter) Elon Musk, voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes neste domingo (7/4). Em postagem no X, Musk afirmou que a plataforma irá publicar todas as demandas feitas por Moraes e como todos essas medidas violam as leis brasileiras.

"Esse juiz traiu descaradamente e repetidamente a constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Vergonha Alexandre de Moraes, vergonha", afirmou o bilionário.

Coming shortly, ???? will publish everything demanded by @Alexandre and how those requests violate Brazilian law.



This judge has brazenly and repeatedly betrayed the constitution and people of Brazil. He should resign or be impeached.



Shame @Alexandre, shame. — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2024

As críticas de Musk são direcionadas à Moraes porque o ministro foi o responsável por uma série de inquéritos, tanto no STF como no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que investigaram a disseminação de fake news nas redes sociais.

Essas investigações foram seguidas pelo bloqueio e suspensão de uma série de perfis nas redes sociais de pessoas com suspeita de envolvimento.