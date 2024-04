O Advogado-Geral da União, Jorge Messias, defendeu neste sábado (7/4) a regulamentação "urgente" das redes sociais . Ele também criticou de forma indireta Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), que atacou o ministro do STF Alexandre de Moraes.

"É urgente regulamentar as redes sociais. Não podemos conviver em uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de Direito, descumprindo ordens judiciais e ameaçando nossas autoridades. A paz social é inegociável", escreveu.

É urgente regulamentar as redes sociais. Não podemos conviver em uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de Direito, descumprindo ordens judiciais e ameaçando nossas autoridades. A… — Jorge Messias (@jorgemessiasagu) April 6, 2024



Messias apontou ainda que "bilionários com domicílio no exterior" não podem ter controle de redes sociais e violar o Estado de Direito. Musk, criticou neste sábado (6/4) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Em um comentário de uma publicação do magistrado brasileiro, Musk, em inglês, questiona "por que vocês determinam tanta censura no Brasil".

A crítica de Musk foi em uma publicação, de janeiro, em que Moraes parabenizou o ex-ministro da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski, ao tomar posse no cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública.

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) também comentou que a regulamentação das redes é o "único caminho para garantir que nenhuma plataforma sirva de playground de bilionário descompromissado com a democracia".

O que acontece nas redes tem impacto na nossa vida, na sociedade e, como sabemos, na política e no futuro do país. Senhor @elonmusk, no Brasil, discurso de ódio não é liberdade de expressão e nenhuma plataforma está acima das leis do nosso país. A regulamentação das redes é o… — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) April 7, 2024