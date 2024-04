Lula cancela reunião ministerial sobre comando da Petrobras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou, neste domingo (7/4), uma reunião ministerial no Palácio do Alvorada — convocada de última hora. A pauta seria a chefia da Petrobras que está em crise com o estremecimento da gestão de Jean Paul Prates desde a última semana.

Na tarde deste domingo, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad; da Casa Civil, Rui Costa; e de Minas e Energia, Alexandre Silveira; foram convocados para reunião fora da agenda com o presidente.

Haddad, inclusive, precisou encurtar o fim de semana em São Paulo e voltou nesta tarde para Brasília para participar do encontro.

Marcada para às 20h, o Correio apurou que nenhuma autoridade chegou no Alvorada para a reunião até por volta das 22h. De acordo com fontes ligadas ao Planalto, Lula não teria gostado da divulgação da reunião pela imprensa. Por esse motivo, ele teria cancelado o encontro.

A pauta da reunião com os ministros seria a permanência de Jean Paul Prates na presidência da Petrobras. Uma das principais críticas em relação à gestão dele é sobre as decisões que ele costuma tomar sem consultar o governo, especialmente Alexandre Silveira e Rui Costa.

Relação estremecida

Os atritos se intensificaram, na última quinta-feira, após debate sobre distribuir ou não os dividendos extraordinários aos acionistas. Enquanto Silveira propôs reter 100% dos ganhos extras, Prates tentou uma solução que agradasse ao mercado e à União, retendo apenas metade e distribuindo a outra parte. O desentendimento entre o presidente da Petrobras e membros do governo, no entanto, vem desde o início da atual gestão de Lula.

Desde quinta-feira da semana passada, cresceram os rumores de que Aloizio Mercadante, hoje à frente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), poderia substituir Prates e, inclusive, o economista já teria conversado com o presidente da Petrobras sobre a hipótese de sucedê-lo.