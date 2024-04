A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, foi vaiada nesta quinta-feira (11/4) durante discurso ao participar do evento de lançamento da pedra fundamental do campus Sol Nascente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Quero trazer o registro do governo do Distrito Federal na capacidade da gente representar a capital da República, que é a capital da democracia. Onde a gente se respeita e realmente precisa de todo o apoio que o governo federal vier a dar a nós. Agradecemos todo o apoio. Presidente, eu quero lhe falar que eu estive presente em no nome do governo Ibaneis em todos os eventos do PAC para agradecer todas as obras do governo federal que estão vindo para Brasília", disse Celina ao ouvir as vaias e gritos de "fora".

No vídeo abaixo é possível observar toda o momento no minuto 33:42. Veja:

"Essa cidade foi onde ganhamos a eleição em termos de votos nas urnas porque investimos mais de 500 milhões nessa cidade. Aqui é uma comunidade urbana. Estamos entregando hoje o terreno para que aqui seja construído e nós acreditamos na educação", completou a vice-governadora.

Enquanto Celina era vaiada, o petista se levantou da cadeira onde estava sentado e se colocou ao lado da vice-governadora e a aplaudiu de pé.

A unidade do IFB integra o plano de expansão dos institutos federais via Novo PAC. O investimento previsto é de R$ 2,5 bilhões para construção de 100 novos campi pelo Brasil, com a meta de gerar 140 mil novas vagas de educação profissional.