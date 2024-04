Lula participa de cerimônia no Sol Nascente nesta quinta-feira (11/4)

IS Ingrid Soares

Lula participará do lançamento da pedra fundamental do campus Sol Nascente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará no Sol Nascente, em Brasília, na tarde desta quinta-feira (11/4). O chefe do Executivo participará do lançamento da pedra fundamental do campus Sol Nascente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB). A cerimônia prevista para 15h contará com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana.

Em seguida, no Palácio do Planalto, o petista se reunirá com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). O encontre reunirá além de Camilo Santana, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; a secretária-Executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela; o secretário-Executivo Adjunto do Ministério da Educação, Gregório Durlo Grisa;

o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca;

e a presidente da Andifes, reitora da Universidade de Brasília (Unb) Márcia Abrahão Moura.