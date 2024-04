BBB 24: Deniziane se pronuncia sobre crise de ansiedade e faz revelação

A ex-BBB 24, Deniziane, se pronunciou durante a tarde desta quinta-feira (11), através das redes sociais, e deu detalhes sobre a crise de ansiedade que vem enfrentando desde a saída do reality. A ex-sister afirmou que o gatilho não foi por conta de relacionamento amoroso.

A mineira relatou que a crise não aconteceu ontem (10), e insinuou que não tem ligação com o beijo de Matteus e Isabelle. "Eu queria ressaltar que a minha crise de ansiedade aconteceu há dias atrás e não ontem, por um fato específico, como estão tentando induzir para vocês. Isso é de uma irresponsabilidade tão grande", disse.

Ainda no pronunciamento, Deniziane contou que o transtorno psicológico se deu em razão de ofensas e xingamentos que vem recebendo na internet. Segundo ela, a quantidade de hate está acima do normal, e ela não está conseguindo lidar com a situação.

No desabafo, a ex-sister afirmou: "Há dois meses, eu venho sofrendo um hate desproporcional e eu nunca me pronunciei sobre o assunto. E a minha crise de ansiedade está relacionada exatamente a esse hate desproporcional e não por um fato específico que aconteceu ontem”.

Por fim, a fisioterapeuta concluiu: "Então, eu peço respeito, isso é muita irresponsabilidade". Na última quarta (10), a ex-sister revelou que passou por uma crise de ansiedade após receber um buquê de flores. Isso porque ela acreditava que a abordagem se tratava de um assalto, mas era apenas uma fã tentando entregar um presente.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)