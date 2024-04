"Ninguém é tão mau assim", diz Pacheco sobre críticas de Lira a Padilha

Após o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), tecer críticas ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e afirmar que o tem como “desafeto pessoal”, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), comentou sobre o atrito e disse que é preciso saber “conviver com as divergências”.

“Nós temos que evitar esse problemas. O Brasil já tem muitos problemas e temos que buscar, sempre, as convergências”, alfinetou Pacheco. O senador reforçou que sempre busca manter uma boa relação com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), porque “ninguém é perfeito, mas também ninguém é tão mau assim”.

“Temos que saber viver com as divergências e eu espero que a relação do parlamento com o Executivo, especialmente com essa peça chave que é o ministro Padilha, possa ser a melhor possível”, ressaltou.

Pacheco aproveitou para elogiar Padilha e contrapor Lira, que chamou o ministro de “incompetente”. “Eu me esforço muito para manter uma boa relação com o governo e com o ministro Padilha, por quem eu tenho afeição, simpatia e considero competente”, frisou. “Na parte do Senado, vamos buscar ter o melhor relacionamento possível com o governo e com Padilha”, garantiu.