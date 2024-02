Padilha, em meio a tensão com Lira: Congresso e governo marcarão muitos gols em 2024

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), nesta sexta-feira (9/2), que o chefe do Executivo “não mistura a disputa, a coloração partidária, com os interesses do país, com a importância de se tecer parcerias”. A declaração ocorreu horas depois de o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ir ao Planalto para um encontro.



“Mesmo diante das evidências graves reveladas pela Polícia Federal de que existia uma organização criminosa que planejava detalhadamente um golpe no país. Planejava, pelas evidências, inclusive, perseguir aqueles que defendiam a democracia, o Brasil mostra, pela própria agenda do presidente, como a articulação política, a relação política, as relações institucionais podem ajudar a nossa democracia e consolidar esse ambiente econômico que o Brasil está vivendo”, comentou o ministro.

Lira teria reclamado do articulista de Lula, o ministro das Relações Institucionais, acusando-o de não cumprir aquilo que é acordado. O discurso do deputado na abertura do ano legislativo mandou duras mensagens ao governo, abordando a insatisfação dos deputados com os vetos de Lula nos trechos do Orçamento que tratam das emendas parlamentares, em especial o veto dos R$ 5,6 bilhões nas emendas de comissões.

“Essas reuniões, agendas (de Lula), culminam hoje com uma reunião muito boa, muito positiva do presidente Lula com o presidente da Câmara. O presidente nos relatou que a reunião foi muito positiva”, enfatizou Padilha. “Nós vamos ter um ambiente positivo tanto com o Senado quanto com a Câmara. Tenho dito que, no ano passado, o governo federal e o Congresso Nacional fizeram uma dupla muito positiva que construiu a agenda econômica do país, reconstruiu as políticas sociais, consolidou a nossa democracia, ajudou a reposicionar o Brasil no mundo, e eu tenho certeza absoluta que essa dupla vai continuar marcando muitos gols em 2024.”

Padilha também destacou que Lula se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por duas vezes.

Interlocutores de Lira falaram ao Correio que o tom do encontro entre Lira e Lula foi de trégua e teria ficado acertado que o deputado tratasse das articulações com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e que fosse intensificado o contato entre os presidentes. Padilha, no entanto, negou que Costa tocará o diálogo junto a Lira.

"O presidente, no diálogo conosco, reafirmou o que ele tem dito desde o começo, o papel do Ministério das Relações Institucionais, do trio de líderes — tanto do Senado, o líder Jaques Wagner (PT-BA), o líder da Câmara José Guimarães e o líder Randolfe, do Congresso Nacional —, reafirmou a confiança e a diretriz da atuação desses líderes. E eu tenho dito sempre que, quanto mais ministros dialogando sobre a coordenação do Ministério de Relações Institucionais e sobre a liderança do presidente Lula, é cada vez melhor", pontuou ele, que foi enfático ao analisar que "a questão central é o governo ter diálogo, o governo nunca rompeu com o dialogo nem nunca romperá".

O ministro ressaltou que a prioridade do governo junto ao Congresso neste ano envolve “consolidar o reequilíbrio econômico no país”. “Passa tanto pelo debate da regulamentação da reforma tributária, quanto por consolidarmos a garantia do reequilíbrio do Orçamento público no país. Tem medidas já encaminhadas pelo ministro (da Fazenda, Fernando) Haddad, em relação a isso.”

Padilha contou ainda aos jornalistas que Lula, ao fim de fevereiro, quer se reunir também com os líderes da Câmara e do Senado. José Guimarães (PT-CE) frisou que “o ambiente político é muito favorável [para] a gente votar as matérias que precisam ser votadas, inclusive os vetos”.