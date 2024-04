Justiça suspende mandato do presidente de Conselho da Petrobras

A Justiça Federal suspendeu, nesta quinta-feira (11/4), o mandato do presidente Conselho de Administração da Petrobras, Pietro Sampaio Mendes. Em resposta à ação movida pelo deputado estadual Leonardo Siqueira (Novo-SP), a decisão liminar da 21ª Vara Cível Federal de São Paulo, proferida pelo juiz Paulo Cezar Neves Junior, constatou conflito de interesses.

A decisão se baseia no fato de Mendes também ocupar o cargo de Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, do Ministério de Minas e Energia (MME). A notícia da suspensão foi antecipada pelo blog da colunista Malu Gaspar, no jornal O Globo.

O Correio entrou em contato com a Justiça Federal de São Paulo para buscar mais detalhes sobre a decisão, mas não existiu resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

Pietro Mendes foi eleito para a presidência do Conselho após indicação pela União, principal acionista da Petrobras. Além de o afastar do cargo, decisão suspende a remuneração do ex-presidente até que aconteça julgamento definitivo do processo.