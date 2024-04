Lula: golpistas "estão sendo presos" e país "aprendeu a gostar de democracia"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (11), que o país "aprendeu a gostar de democracia". Comentando sobre os atos golpistas na Praça dos Três Poderes em Brasília e citando Ricardo Cappelli, ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça e atual presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), ressaltou que alguns dos golpistas estão sendo presos e outros, processados. As declarações foram dadas durante o lançamento da pedra fundamental do câmpus Sol Nascente do Instituto Federal de Brasília, em Ceilândia (DF).

"Capelli foi famoso aqui em Brasília. Quando houve uma tentativa de golpe, quem foi cuidar foi o Capelli, para enfrentar alguns militares que não queriam cumprir decisões judiciais, queriam desrespeitar. O Capelli veio aqui e reuniu quem era sério, quem prestava, e arrumou a casa. Hoje, os golpistas estão sendo processados. Alguns estão sendo presos", disse.

"Esse país aprendeu a gostar de democracia. A democracia é o único regime no mundo que permite que um peão de fábrica seja presidente da República. É o único regime que permite que o povo vá para a rua protestar, fazer greve, reivindicar salário, que as comunidades possam ir para a frente do Palácio (do Planalto) reivindicar coisas para o presidente. Se não for a democracia, tudo piora. Ela é boa porque, se a gente coloca um cara e ele não prestar, a gente tira o cara e elege outro. É isso que é maravilhoso", acrescentou.



Lula também discursou sobre violência contra a mulher e divisão de tarefas domésticas. "Nesse país, existe muita violência contra a mulher, violência dentro de casa, porque muitas vezes os maridos não respeitam as mulheres."

"A mulher não quer ser tratada como objetivo de cama e mesa. A mulher não quer ser tratada para lavar banheiro, lavar cozinha, lavar louça, fazer almoço, fazer janta, levar criança na escola, lavar roupa. A mulher aprendeu a ir para o mercado de trabalho e nós homens não aprendemos a ir para a cozinha, para o tanque. Temos que repartir o trabalho com nossas companheiras", concluiu.

“Nesse país existe muita violência contra a mulher, violência dentro de casa porque muitas vezes os maridos não respeitam as mulheres”, disse.



“A mulher não quer ser tratada como objetivo de cama e mesa. A mulher não quer ser tratada para lavar banheiro, lavar cozinha, lavar louça, fazer almoço, fazer janta, levar criança na escola, lavar roupa. A mulher aprendeu a ir para o mercado de trabalho e nós homens não aprendemos a ir para cozinha, para o tanque. Temos que repartir o trabalho com nossas companheiras”, disse



“Nesse país existe muita violência contra a mulher, violência dentro de casa porque muitas vezes os maridos não respeitam as mulheres”, disse.



“A mulher não quer ser tratada como objetivo de cama e mesa. A mulher não quer ser tratada para lavar banheiro, lavar cozinha, lavar louça, fazer almoço, fazer janta, levar criança na escola, lavar roupa. A mulher aprendeu a ir para o mercado de trabalho e nós homens não aprendemos a ir para cozinha, para o tanque. Temos que repartir o trabalho com nossas companheiras”, disse