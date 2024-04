Tebet apresenta projeto de diretrizes orçamentárias de 2025

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, apresenta, nesta segunda-feira (15/4), o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025. A matéria baliza os gastos dos recursos ao longo do ano.

A matéria precisa ser aprovada até o dia 30 de junho para que os parlamentares possam sair em recesso formal em julho.

Ainda paira dúvidas sobre o valor do déficit fiscal projetado pelo governo. O arcabouço fiscal, aprovado no ano passado, estimava um superávit de 0,5%. O Boletim Focus, do Banco Central, projetou, no dia 5 de abril, um déficit de 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB).

A expectativa é de que o governo enfrente dificuldades de arrecadação no próximo ano, com o fim de receitas extraordinárias que estão entrando no caixa este ano e não se repetirão em 2025, como a regularização de fundos exclusivos e de offshores (empresas de investimentos no exterior).



A equipe econômica avalia um ajuste na meta fiscal para 2025, com um resultado primário mais realista. Reconhecendo as dificuldades em avançar na agenda econômica diante do cenário político fragmentado das eleições municipais, Haddad, lançou a possibilidade de redução da meta de superávit primário, dos 0,5% do PIB, para algo em torno de 0,25%.