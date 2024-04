Fórum de Segurança Pública apoia veto de Lula em PL das "saidinhas"

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) divulgou, nesta segunda-feira (15/4), posicionamento favorável ao veto parcial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto de lei que extingue a saída temporária de presos do regime semiaberto em feriados, as chamadas "saidinhas", em que a visita a familiares era vedada.



A entidade afirma que eliminar a saída temporária para que os detentos possam visitar as famílias pode “gerar pressões e tensões difíceis de serem contidas pelos governos subnacionais, que concentram a grande parte da gestão prisional do país”.

O benefício da saída temporária, segundo o FBSP, “é um direito concedido há quase quatro décadas pela Justiça” e é “parte constitutiva da ideia de ressocialização que rege o sistema prisional brasileiro”.

“Para a entidade, a legislação de execução penal pode e deve ser aprimorada e modernizada à luz dos desafios postos pela dinâmica atual da criminalidade e da violência, bem como dos efeitos da política criminal e penitenciária levada a cabo nos últimos anos. Todavia, a saída temporária é um direito

concedido há quase quatro décadas pela Justiça a presos do regime semiaberto e é parte constitutiva da ideia de ressocialização que rege o sistema prisional brasileiro”, diz a organização em nota.

O Fórum aponta, ainda, que eliminar a saída temporária, “sem maiores mudanças na forma de administrar as prisões e monitorar a execução penal dos apenados”, seria uma “medida inócua e voltada apenas aos efeitos e não às causas da violência e do crime”.

O posicionamento vai ao encontro do pronunciamento do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que afirmou que a proibição da visita a familiares “atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana e individual”.

A Câmara aprovou, no fim de março, o projeto que passaria permitir a saída de presos do semiaberto somente para fins de trabalho ou estudo. O relator do texto, o deputado Guilherme Derrite (PL-SP), foi temporariamente exonerado da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para a votação. A matéria retornou à Casa Baixa por alterações sofridas no Senado, como a concessão do benefício mediante a realização de um exame criminológico.

Na quinta (18), o Congresso irá analisar diversos vetos presidenciais, no entanto, não há a previsão de análise do veto ao PL das saidinhas, pois este não tranca a pauta.