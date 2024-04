Lula vai à Colômbia e deve discutir situação da Venezuela com presidente Petro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja na tarde desta terça-feira (16/4) para Bogotá, na Colômbia. Amanhã (17), o chefe do Executivo terá agenda bilateral com o presidente colombiano Gustavo Petro. Entre as pautas, estão meio ambiente, sustentabilidade e cooperação amazônica, bem como a situação política da Venezuela. A previsão é de que, após a reunião, haverá a assinatura de atos bilaterais, seguida de declaração à imprensa.

Segundo o Itamaraty, deverão ser firmados memorandos de entendimentos sobre combate ao tráfico de pessoas, direitos humanos, cooperação policial, combate à fome, entre outros. O petista também participará do Fórum Empresarial Brasil-Colômbia e da inauguração da 36ª Feira Internacional do Livro de Bogotá (FILBo), onde o Brasil é convidado de honra.

Lula é esperado ainda no Fórum Empresarial promovido pela ApexBrasil, que reúne empresários brasileiros e colombianos de variados setores.

Comércio

Brasil e Colômbia mantêm intercâmbio comercial significativo, sendo o Brasil o terceiro maior parceiro do país vizinho.

As exportações brasileiras para a Colômbia apresentam tendência de crescimento desde 2003. Em 2023, ano em que o comércio bilateral totalizou US$ 6,1 bilhões, as exportações do Brasil alcançaram USD 3,8 bilhões, e as importações da Colômbia, US$ 2,3 bilhões. Mais de 70 empresas nacionais estão instaladas na Colômbia.