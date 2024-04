Tande sofre infarto e é internado às pressas no Rio

O apresentador da TV Globo e ex-atleta Alexandre Ramos Samuel, conhecido como Tande, foi internado às pressas no Rio de Janeiro, após sofrer um infarto. A informação foi confirmada pelo própria medalhista de vôlei nas redes sociais.

Em stories compartilhados em seu perfil do Instagram, Tande tranquilizou os fãs depois de ficar sumido da internet por alguns dias. “Passando aqui para falar do meu sumiço. Sexta-feira agora eu acabei infartando, acreditem. Aos 54 anos, atleta, comida um pouco errada, fazia exercícios, mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde. Fiquei uns 4 anos sem me cuidar”, iniciou Tande.

Alexandre Ramos que está internado em um hospital particular na Zona Sul da cidade, afirmou que teve entupimento de uma veia principal. “Eu tive 98% de entupimento de uma veia principal do coração e, em mais duas, 78% e 73%”, destacou.

Ainda durante o desabafo, Tande explicou que o seu corpo já estava dando sinais e ele não se atentou como, por exemplo, palpitações e falta de ar. Além de dor de ouvido, no entanto, até o momento, não há mais informações sobre a recuperação dele.

Por fim, ele finalizou o vídeo alertando os seguidores sobre a saúde e afirmando que em breve estará de volta: "Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance. Estou voltando. Semana que vem estou voltando direto", finalizou Tande.

Que susto! Campeão Olímpico de vôlei, Tande comunicou que sofreu um infarto e está em recuperação. Melhoras, craque! ????



???? tandevolei pic.twitter.com/ACajlz13et — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 15, 2024