Gilmar Mendes: descriminalização das drogas passa por "incompreensão"

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes foi enfático em relação as discussões sociais sobre a descriminalização das drogas: “A gente está vivendo um momento de certa tensão dialética e de muita incompreensão”. O decano afirma que a tentativa do STF sobre o tema é fazer a distinção entre usuário e traficante.

A declaração de Mendes ocorreu ao CB.Poder desta terça-feira (16/4) — programa do Correio em parceria com a TV Brasília. O ministro acredita que para não tratar o usuário de drogas como autor de um crime ou de uma infração administrativa, é preciso separar as ações — para não colocá-lo como traficante.

Assista a entrevista na íntegra:



“Por outro lado, considerando as nossas assimetrias sociais, nós sabemos que é a polícia que acaba atuando como juiz, colocando alguém como usuário ou traficante”, analisa Mendes. "Nas áreas centrais, alguém que seja encontrado com uma grama de cocaína é visto como usuário, mas em cidades satélites, talvez seja considerado traficante", exemplifica o ministro.

“Os nossos presídios estão cheios dessas pessoas, que acabam sendo mão de obra do crime. É uma tentativa de fazer uma uma leitura completa, holística desse fenômeno”, reforça Gilmar Mendes.

