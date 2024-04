Neymar critica ex-companheiro do PSG e web reage

Neymar Jr alfinetou o ex-companheiro do PSG, Mbappé, na tarde desta terça-feira (16). O craque brasileiro parece não ter gostado de ver uma publicação que elogiava o atleta como uma “pessoa maravilhosa” e deixou um comentário negativo na postagem.

Na publicação feita no Instagram, Mbappé era descrito como um homem bom. Em defesa ao atleta, a página também explicava que as pessoas estariam confundindo o espírito competitivo do jogador que só quer vencer, com um “cara ruim”.

Isso porque, no vídeo, Mbappé aparecia ajudando o zagueiro do Barcelona, Ronald Araújo, a se recompor. Na semana passada, o jogador teve câimbras durante o jogo contra o PSG.Entretanto, apesar dos elogios, Neymar não perdeu tempo e deu sua opinião: “Baba ovo de gringo”, disse o jogador brasileiro em relação a Mbappé.

Rapidamente, o comentário do craque teve muita repercussão na internet. Alguns internautas criticaram a postura de Neymar: “Neymar muito infantil, 32 anos parece um enzo, por isso nunca vai ganhar copa que nem o Mbapp”. “Neymar mostrando o quanto é pequeno. Que Infantil e imaturo esse Neymar.

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Neymar alfinetou o ex-companheiro. Em fevereiro deste ano, o jogador curtiu uma publicação nas redes sociais que criticava Mbappé. Os dois jogadores já tiveram um atrito em 2022, quando Mbappé estava em posição de maior influência nas decisões do clube e teria tentado negociar Neymar, quem considerava “indisciplinao”.



