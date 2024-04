Deputado do PSol chuta militante do MBL para fora do Congresso

O deputado Glauber Braga (PSol-RJ) bateu boca com um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) na tarde desta terça-feira (16/4) dentro do prédio do Congresso Nacional. Vídeo gravado pelo jornalista Lula Marques mostra o exato momento em que o parlamentar expulsa o homem a base de chutes.



Deputado Glauber Braga põe influencer pra fora da Câmara dos Deputados dando pé na bunda.



????Lula Marques. pic.twitter.com/CXXRAllWNX — Lula Marques (@LulaMarques) April 16, 2024

A cena durou quase cinco minutos. Provocado pelo integrante do movimento, identificado como Gabriel Costenaro, Braga o empurrou até a saída do prédio e lhe deu um chute pelas costas. Os dois ainda discutiram do lado de fora. O parlamentar e o militante foram parar no Departamento de Polícia Legislativa. O deputado pediu que Costenaro fosse impedido de entrar na Câmara e afirmou se tratar de um "conhecido" provocador do PSol.



"Não vamos aceitar ficar sofrendo perseguição permanente desse sujeito", disse o deputado. O deputado Kim Kataguiri (União-SP) informou que o partido deverá representar contra o deputado do PSol no Conselho de Ética.