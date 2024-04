Oposição pede cassação de Glauber após chutes em militante do MBL

Deputados da oposição anunciaram nesta terça-feira (16/4) que vão pedir a cassação do deputado Glauber Braga (Psol-RJ) após agressão a um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) na Câmara dos Deputados. Pelo menos dois requerimentos serão enviados ao Conselho de Ética, de autoria do Partido Liberal e do deputado Kim Kataguiri (União-SP).

Kataguiri e outros parlamentares realizaram uma coletiva de imprensa no Salão Verde da Câmara após o episódio. Provocado em discussão por Gabriel Costenaro, do MBL, Glauber Braga o empurrou para fora do prédio, além de dar chutes pelas costas.

Após a confusão, ambos foram prestar esclarecimentos no Departamento de Polícia Legislativa (Depol). Segundo Kataguiri, também do MBL, que acompanhou Costenaro ao depor, o deputado do Psol também o agrediu e o chamou de "nazista".

"Nós vamos ingressar hoje não apenas com um processo judicial, para que ele responda pelo que ele disse, mas também para que ele responda no Conselho de Ética, na Câmara dos Deputados, pedindo a cassação dos deputados, porque é absolutamente inaceitável que um parlamentar expulse e agrida um cidadão comum", declarou Kataguiri.

O líder da oposição na Câmara, Filipe Barros (PL-PR), também participou da coletiva e repudio o ataque de Glauber. "A liderança da oposição irá apoiar todos os pedidos de cassação que esse episódio irá ocasionar, dentre eles o PL, que já se pronunciou no mesmo sentido", afirmou. Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), em suas redes sociais, já havia manifestado que seu partido pediria a cassação do parlamentar do Psol.

Costenaro é militante do MBL e conhecido por provocar e causar confusões em universidades federais. Ele e outros integrantes do movimento participaram de brigas na Universidade Federal do Paraná (UFPR) e na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por exemplo. Ele também é cotado como possível candidato a vereador no Rio de Janeiro.

"Não me arrependo"

Em suas redes sociais, Glauber publicou um vídeo explicando o caso. Segundo ele, Costernaro é conhecido por causar confusões e provocar militantes e parlamentares de esquerda. O parlamentar também declarou não se arrepender, e disse que o integrante do MBL tem um histórico de agressão contra mulher.

"É a quinta vez que esse sujeito provoca. Ele tem um histórico de agressão a mulher. Da última vez, na quarta vez, no Rio de Janeiro, ele ameaçou a mãe de um militante nosso, de mais de 70 anos, dizendo que sabia onde ela morava", contou o deputado.

Glauber também chamou o militante do MBL de "fascista", e que o grupo tenta intimidar pelo medo. "Não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz", pontuou.