Novacap abre inscrições para 120 vagas com salários de R$ 10 mil

YR Yasmin Rajab

Inscrições podem ser feitas até 20 de maio, no site do Instituto Quadrix. As taxas custam entre R$ 60 e R$ 80 - (crédito: Freepik/Reprodução)

Estão abertas as inscrições do concurso público da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). Os candidatos podem se inscrever no site do Instituto Quadrix, até 20 de maio. As taxas custam entre R$ 60 e R$ 80.

O concurso oferece 120 vagas para preenchimento imediato e outras 360 para cadastro reserva. Entre as imediatas, 89 são vagas de nível superior e 31 são de nível médio e técnico. Veja os cargos:



Técnico administrativo (nível médio);



Técnico agrícola (nível técnico);



Técnico em edificações (nível técnico);



Técnico em segurança trabalho (nível técnico);



Administrador (nível superior);



Advogado (nível superior);



Analista de sistemas nível superior/infraestrutura (nível superior);



Analista de sistemas nível superior/manutenção/sustentação (nível superior);



Arquiteto (nível superior);



Contador (nível superior);



Engenheiro agrimensor (nível superior);



Engenheiro agrônomo (nível superior);



Engenheiro civil (nível superior);



Engenheiro eletricista (nível superior);



Engenheiro florestal (nível superior);



Engenheiro mecânico (nível superior);



Médico do trabalho (nível superior).

Fazem parte do concurso as etapas de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para as carreiras de nível superior.

Os salários iniciais são de R$ 4.942,94 a R$ 10.800, a depender da carreira. Também são ofertados os benefícios de adicional de tempo de serviço, auxílio alimentação, auxílio cesta, auxílio creche, auxílio morte/funeral, auxílio saúde e auxílio transporte.